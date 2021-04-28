Москва, 28 апреля 2021, 03:12 — REGNUM Власть во времена попытки оранжевого переворота в России зимой 2011−2012 годов сама же поддерживала своего могильщика в лице Болотной площади, потому что такова «гибридная» система современной России, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1»
По его словам, современная Россия существует между элементами суверенности и ельцинской моделью, которую наследовала современная власть в виде правящего класса, интеллигенции, центров имени Ельцина, международных структур, которые все время прижимают и сокращают, а они продолжают здравствовать и всей идеологии образования, которая ежедневно производит третий элемент «демократии».
По его словам, в этой ситуации вопрос заключаются в том, как поведут себя граждане, которые должна сказать: «Отечество в опасности!» и среагировать на нее. Вопрос только в том, будет ли у гражданина к этому моменту осознание опасности, осознание отечества и осознание готовности мобилизоваться.