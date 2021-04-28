Москва, , 03:12 — REGNUM Власть во времена попытки оранжевого переворота в России зимой 2011−2012 годов сама же поддерживала своего могильщика в лице Болотной площади, потому что такова «гибридная» система современной России, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1»

«Я, когда была Поклонная гора, понимал, что вся настоящая власть на Болотной и за Болотную. И как только будет кончен эксцесс, немедленно всех этих «болотников» прижмут к груди и скажут, что они — самые лучшие. Мы здесь много раз разбирались, как устроены некоторые системы в интернете. И каждый раз, когда власть создает эти системы, она создает их из кого? Из телеканала «Дождь»! Мы же это видим! Неужели, мы не понимаем, что мы сейчас существуем в гибридной ситуации?», — заявил политолог.

По его словам, современная Россия существует между элементами суверенности и ельцинской моделью, которую наследовала современная власть в виде правящего класса, интеллигенции, центров имени Ельцина, международных структур, которые все время прижимают и сокращают, а они продолжают здравствовать и всей идеологии образования, которая ежедневно производит третий элемент «демократии».

"Значит, первый — хозяин, второй — надсмотрщик, третий — очумелый холуй, который смотрит на этот Запад полудикими глазами и который нравится ему только потому, что ему сказали, что это должно ему нравиться. Теперь, если эти три элемента воссоединятся правильным образом, и если наша власть будет воспроизводить могильщика самой себя и могильщика суверенитета, то где-нибудь, лет через пять-семь, возобладают эти три компонента», — продолжил политолог.

По его словам, в этой ситуации вопрос заключаются в том, как поведут себя граждане, которые должна сказать: «Отечество в опасности!» и среагировать на нее. Вопрос только в том, будет ли у гражданина к этому моменту осознание опасности, осознание отечества и осознание готовности мобилизоваться.