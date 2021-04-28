Благовещенск, , 03:08 — REGNUM В Приамурье мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции максимально стараются перевести в малоформатные акции или в онлайн-режим. Из масштабных планируется военный парад в Белогорске и торжественное прохождение войск в Благовещенске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля в правительстве региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

Читайте также: Чиновников амурского Белогорска лишили длинных майских выходных

Шествие «Бессмертного полка», как и по всей стране, в Приамурье пройдёт в онлайн-режиме.

В области состоятся всероссийские акции «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Сад памяти» и «Диктант Победы». Запланирован международный субботник по уборке памятных мест и воинских захоронений.

Ветеранов Великой Отечественной войны в Приамурье поздравят на дому, а волонтёры организуют для них концерты и представления перед окнами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белогорске Амурской области с 4 по 7 мая администрация города и все структурные подразделения будут работать в режиме обычных рабочих дней.