Москва, 28 апреля 2021, 03:07 — REGNUM Нормы демократии никого не интересуют в современном мире, где «демократия» — это власть меньшинства, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1»
Он отметил, что однажды он присутствовал на одной передаче и цитировал Уолта Уитмена и Эдгара По, а присутствовавший на передаче американец смотрел на него с недоумевающим взглядом, в котором читалось, что он и понятия не имеет, кто это такие.
Кургинян подчеркнул, что эти самые прислужники и надсмотрщики не знают, кто такой Фолкнер, не знают, кто такой Хемингуэй и не знают, кто такой Стейнбек, с Уолтом Уитменом, но они считаются «просвещёнными людьми». При этом ни одного показателя просвещенности их никто привести не может, потому что имеет место вышеописанная ситуация.