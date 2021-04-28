Москва, , 03:07 — REGNUM Нормы демократии никого не интересуют в современном мире, где «демократия» — это власть меньшинства, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1»

«Никакие нормы классической демократии в современном мире вообще никого не интересуют. Демократия — это власть большинства? Откуда тогда эти «ватники» и так далее? Это же презрительное отношение к большинству. Тогда это власть меньшинства? Какого меньшинства? Просвещенного? По какому критерию вычисляется эта просвещенность?», — заявил политолог.

Он отметил, что однажды он присутствовал на одной передаче и цитировал Уолта Уитмена и Эдгара По, а присутствовавший на передаче американец смотрел на него с недоумевающим взглядом, в котором читалось, что он и понятия не имеет, кто это такие.

«Тогда оказывается то, что есть здесь. А здесь есть победа в холодной войне, хозяин, который победил и те, кто действует по поручению хозяина. Его прислужники. Вот это — высшая каста. Высшая каста — это хозяин. И если он на тебя смотрит, надо кланяться, а следующая каста — надсмотрщик, который действует по поручению хозяина. Вот эта совокупность хозяев и надсмотрщиков была предъявлена в 90-е годы как тип русского общества, проигравшего холодную войну».

Кургинян подчеркнул, что эти самые прислужники и надсмотрщики не знают, кто такой Фолкнер, не знают, кто такой Хемингуэй и не знают, кто такой Стейнбек, с Уолтом Уитменом, но они считаются «просвещёнными людьми». При этом ни одного показателя просвещенности их никто привести не может, потому что имеет место вышеописанная ситуация.