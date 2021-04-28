Могадишо, , 03:05 — REGNUM Действующий президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед не намерен продлевать срок своих полномочий еще на два года, сообщает агентство Reuters.

По словам главы государства, причиной этого решения стал политический кризис, возникший после столкновений в столице страны Могадишо. Ранее премьер-министр Сомали Мохамед Хусейн Робле осудил возможное продление президентского срока на два года и призвал провести выборы в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в столице Сомали Могадишо произошли столкновения между военными и сторонниками действующей власти. Мятежники захватили несколько районов в городе, а также ряд районов возле президентского дворца. Одним из требований военных была отставка президента Сомали Мохамеда Абдуллахи Мохамеда.

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