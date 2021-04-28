Пекин, , 03:02 — REGNUM Современному неклассическому капитализму нужна деградация, а не развитие для периферии мира, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1»

«Новому посткапитализму, шизокапитализму, чему хотите, ему не нужна развивающаяся периферия человечества. Это не Киплинг («несите бремя белых…»), это ситуация, при которой вся периферия должна быть гетто и должна умирать. И тогда возникает вопрос, что для большей части человечества — лозунг «неразвития и деградация». Есть синоним между этой демократией и неразвитием и деградацией, которые навязаны этой периферии», — заявил политолог.

По его словам, рано или поздно деградировавшая периферия окажется в таком состоянии, что встанет вопрос, а нужна ли она вообще, и не нужно ли ее просто уничтожить.