Москва, 28 апреля, 2021, 03:01 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил банкротный иск, адресованный ООО «Страховая компания «Арсеналъ». Претензии кредитора пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Иск

Исковое заявление от подмосковной компании «Группа Связьбурмонтаж» было подано ещё 20 апреля 2021 года, но сумма претензий не сообщается.

На сайте «Арсенала» уточняется, что фирма работает с 1997 года. Её уставный капитал превышает 1 млрд рублей. У компании четыре лицензии, выданные ЦБ РФ. Общество одним из первых разработало страховки «от коронавируса», застраховав по итогам года около 45 тыс. человек.

В ЕГРЮЛ уточняется, что руководит компанией Сергей Фролов. Владельцы — ООО «Рубикон-13» и ООО «Арсеналъ-капитал». Конечные бенефициары — Сергей Лобанов,Сергей Ковалев и Владимир Смирнов.

9 апреля 2021 года суд уже возвращал схожий иск, поданный к «Арсеналу» компанией «МитИндастри» из Удмуртии, так как через несколько дней после его подачи истец отказался от претензий.