Бразилиа, , 02:58 — REGNUM Общее число зарегистрированных фактов выздоровления от коронавирусной инфекции в Бразилии достигло 12 992 442. Об этом 27 апреля сообщает бразильский минздрав.

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Ранее этот показатель составлял 12 879 051. Также в стране выросло до 14 441 563 совокупное количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом. За сутки в Бразилии выявили 72 140 новых носителей SARS-CoV-2 и 3086 летальных исходов при COVID-19.

С начала пандемии в стране от осложнений при указанном заболевании скончались 395 022 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) не разрешило ввоз и применение в стране российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

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