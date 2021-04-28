Нью-Йорк, США, , 02:58 — REGNUM Телеканал The CW выпустил трейлер шестого сезона сериала «Легенды завтрашнего дня». Ролик был опубликован 27 апреля на YouTube-канале TV Promos.

В видео зрители могут видеть множество экшн-сцен и необычных моментов, например, неожиданную анимацию в стилистике мультфильмов Disney. Продолжение сериала The CW начнёт показывать 2 мая 2021 года.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что исполнительный продюсер проектаКето Симидзу опубликовал на своей twitter-странице обложку сценария финальных эпизодов шестого сезона сериала. Он также сообщил о том, что стартовали съёмки этих серий.

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