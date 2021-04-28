Благовещенск, , 02:52 — REGNUM В Белогорске Амурской области с 4 по 7 мая администрация города и все структурные подразделения будут работать в режиме обычных рабочих дней, об этом в своём телеграм-канале написал мэр Станислав Мелюков.

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Глава города сообщил, что школьники в период длинных майских выходных учиться не будут. В детских садах Белогорска создадут дежурные группы, в том количестве, в котором будет необходимо.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине с 3 по 10 мая в детских садах будет организована работа дежурных групп по уходу и присмотру за детьми.