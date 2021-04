Нью-Йорк, США, , 02:48 — REGNUM Киностудия Hivemind, работавшая над созданием сериала «Ведьмак», начнёт выпускать фильмы и сериалы на основе вселенной настольных ролевых игр World of Darkness. Об этом 28 апреля сообщает портал Comicbook.

Стоит отметить, что эта продюсерская компания также занималась созданием популярного фантастического сериала «Пространство». Отмечается, что в качестве сценаристов и продюсеров новых проектов по World of Darkness выступят Эрик Хейссерер («Тень и Кость») и Кристин Бойлан («Каратель»). К работе также будет привлечена игровая студия Paradox Interactive.

Для справки: одной из самых известных игровых франшиз World of Darkness является Vampire: The Masquerade. К этой вселенной также относятся направления Werewolf: The Apocalypse, Wraith: The Oblivion и Mage: The Ascension.

