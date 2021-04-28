Вашингтон, , 03:42 — REGNUM Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру 49-летнего Колина Кола на посту заместителя министра обороны по политическим делам. Трансляция голосования 27 апреля велась на сайте Сената.

Напомним, что на слушаниях в профильном комитете Сената в начале марта Кол заявил о достижении низшей точки в отношениях США и России со времён окончания холодной войны, что не является пределом. По его словам, «необходимым условием любой устойчивой нормализации отношений между двумя странами» является возвращение Москвы к «приемлемому поведению на международной арене».

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат на пост заместителя главы Пентагона по политическим делам Колин Кол 4 марта заявил в Конгрессе, что США намерены оказывать помощь украинскому флоту.

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