Стокгольм, , 02:44 — REGNUM Четыре случая заражения индийским штаммом коронавируса SARS-CoV-2 зафиксировали в столичном регионе Стокгольм в Швеции. Об этом 27 апреля сообщается на сайте региональных властей.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

Кроме того, с начала пандемии на указанной территории зарегистрировали 6005 фактов инфицирования британским вариантом коронавируса, а также 30 и 300 случаев заражения бразильской и южноафриканской разновидностью SARS-CoV-2 соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля глава научной группы по разработке методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что случаи заражения индийским штаммом коронавируса не выявлены в России.

Читайте ранее в этом сюжете: В России не обнаружен индийский штамм коронавируса