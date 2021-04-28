Лос-Анджелес, США, , 02:35 — REGNUM Мэтт Лантер намекнул, что он может вернуться к роли Энакина Скайуокера из вселенной «Звёздных войн». Об этом 28 апреля сообщил портал Comicbook.

Во время интервью актёр сказал, что сейчас Disney работает над проектом нового анимационного фильма по «Звёздным войнам».

«Я был частью некоторых вещей, о которых пока не могу говорить. Вы снова увидите Энакина», — сказал Лантер, при этом не уточнив, работал ли он над видеоигрой или анимационным шоу.

Напомним, Мэтт Лантер озвучил Энакина Скайуокера в сериале «Звёздные войны: Войны клонов». Зрители также знают его по фильмам «Идеальный голос 3», «Крейсер», «Соседка по комнате» и другим.

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