Луганск, , 02:30 — REGNUM Киевские боевики в апреле этого года 219 раз обстреляли территории Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщили 27 апреля в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

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В оборонном ведомстве республики отметили, что действия Вооружённых сил Украины (ВСУ) нарушают условия прекращения огня.

«За апрель 2021 года украинские боевики 251 раз нарушили дополнительные меры по усилению и контролю действующего режима прекращения огня, в том числе совершили 219 огневых провокаций», — говорится в сообщении.

Представитель оборонного ведомства добавил, что боевики с украинской стороны применяли для обстрелов артиллерию калибром 122 миллиметров, минометы калибрами 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП и другие. В результате обстрелов на территории ЛНР и ДНР были повреждены семь объектов гражданской инфраструктуры.

Напомним, ранее представитель ЛНР сообщал, что в марте 2021 года украинские боевики 34 раза открывали огонь по территории республики.

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