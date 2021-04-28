Лиссабон, , 02:29 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации в Португалии, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции, отменят 30 апреля, заявил португальский президент Марселу Ребелу ди Соза в ходе обращения к народу.

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«После консультаций с экспертами и представителями политических партий, после их оценок, я решил не продлевать режим чрезвычайной ситуации», — заявил он.

При этом ди Соза отметил, что ряд ограничительных мер все же продолжит действовать на территории Португалии. Он также выразил опасение, что новые штаммы коронавируса SARS-CoV-2 могут вызвать еще один всплеск заболеваемости COVID-19.

Отметим, что режим ЧС в Португалии в связи с пандемией коронавирусной инфекции ввели 9 ноября 2020 года. С этого времени его продлевали 15 раз из-за высокой заболеваемости COVID-19.