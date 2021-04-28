Вашингтон, , 02:25 — REGNUM Microsoft заявила, что в течение последнего месяца операционная система Windows 10 была запущена на 1,3 млрд активных устройств. Об этом 28 апреля сообщил портал Wccftech.

Информацию компания опубликовала в отчёте о доходах за третий квартал 2021-го финансового года. Руководство Microsoft также сообщило, что за отчётный период доходы IT-гиганта выросли на 19%, объём выручки составил $41,7 млрд.

Напомним, 16 марта 2020 года Microsoft объявила, что под управлением Windows 10 работают 1 млрд устройств. Релиз операционной системы состоялся 29 июля 2015 года.

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