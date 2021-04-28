Нью-Йорк, США, , 02:30 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 27 апреля разнонаправленно, при незначительном росте Dow Jones и снижении Nasdaq.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones поднялся на 3,36 пункта (0,01%), до уровня 33 984,93 пункта. S&P 500 потерял 0,90 пункта (0,02%), понизившись до уровня 4186,72 пункта. Nasdaq к завершению дня подешевел на 48,56 пункта (0,34%), опустившись до уровня 14 090,22 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,97, до уровня $62,94 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 26 апреля разнонаправленно.

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