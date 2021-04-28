Лос-Анджелес, США, , 02:13 — REGNUM Во всём мире пользователи сети стали тратить на 36% больше времени на просмотр контента потоковых сервисов. Об этом 27 апреля сообщил портал The Wrap.

Аналитики пришли к соответствующим выводам, исследовав статистику первого квартала 2021 года и сравнив её со статистикой аналогичного периода 2020-го. Они отметили, что рост тому же Netflix в основном обеспечили зарубежные рынки, что касается США, то в этой стране значение показателя составило лишь 18%.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что рост числа подписчиков Netflix резко сократился после «бума» 2020 года. В первом квартале 2021 года пользовательская база сервиса увеличилась лишь на 3,98 млн человек, по сравнению с 16 млн в первом квартале 2020-го.

Читайте ранее в этом сюжете: Рост числа подписчиков Netflix резко сократился после «бума» 2020 года