Вашингтон, , 02:12 — REGNUM Соединённые Штаты сохраняют разногласия с Германией в связи с реализацией проекта «Северный поток — 2», однако это не влияет на союзнические отношения двух стран. Об этом 27 апреля заявил представитель администрации США высокого ранга на брифинге для журналистов.

«В ситуации с властями Германии мы ясно дали понять, что считаем «Северный поток — 2» плохой сделкой. У них другая точка зрения на этот счет», — объяснил он.

По словам чиновника, в Вашингтоне предприняли шаги для того, чтобы в Берлине «изменили свое мнение относительно этого газопровода», однако добиться нужного результата не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год из России по дну Балтийского моря до Германии. Накануне к укладке труб в водах Дании приступило судно «Академик Черский».

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