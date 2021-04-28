Берн, , 02:08 — REGNUM Британский штамм коронавируса SARS-CoV-2, получивший обозначение VOC 202 012/01, выявлен на территории уже 139 стран. Об этом 27 апреля сообщала на своем сайте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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За неделю число таких государств выросло на три. В ВОЗ отметили, что южноафриканский вариант коронавируса (501Y.V2) за последние семь дней также был выявлен еще в трех странах.

Случаи заражения этой формой SARS-CoV-2 зарегистрированы на территории уже 87 государств, а бразильской разновидности (P.1) — в 54 странах. За неделю их количество увеличилось на две.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля, по информации ВОЗ, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 147 539 302, а летальных исходов при COVID-19 — 3 116 444.

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