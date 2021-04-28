28 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 07:40 — REGNUM Заявление главы оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаля Кылычдароглу о том, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган не отреагировал должным образом на признание геноцида армян со стороны президента США Джозефа Байдена, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 28 апреля в социальной сети Facebook.

Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«А что Эрдоган мог сказать? Матом Байдена обложить? Или войну объявить США? Турция в НАТО, не надо это забывать. С США они союзники», — отметила Мария П.

Многие пользователи решили вступиться за турецкого лидера. По их видению, Эрдоган повёл себя сообразно ситуации, ведь у него нет особых рычагов давления на США, кроме того Турция состоит в НАТО и это вносит ещё больше ограничений.

«Критиковать легко, ведь они ни за что не отвечают. Больной человек назвал Путина «убийцей», задел Турцию. Посмотрим, что ещё Байден выкинет. Цыплят по осени считают», — написал Gadir I.

Некоторые комментаторы считают, что Байден обвёл Эрдогана в геополитической игре, сделав акцент своей политики на Армению. Люди убеждены, что такого поворота событий президент Турции не ожидал.

«Ну и правильно. Сначала Эрдоган шашни водит с США, а потом, вдруг, внезапно, Байден вставляет нож в спину Анкаре. Тут только и остаётся глумиться над президентом Турции. Вашингтон обвёл его вокруг пальца», — пишет Олег Е.

Джо Байден

Часть людей напомнила, что США никогда не действуют исходя из чисто гуманистических мотивов. Люди указали, что Байден просто хочет внести разлад между Арменией и Россией, подставляя Еревану своё плечо.

«Байден не только Турцию наказывает. Он своё влияние в Армении увеличивает. Байден во всех бывших республиках СССР стремится увеличить свое влияние против России. И вовсе не любовь и стремление к справедливости руководит Байденом. Это шаги против Турции и России», — считает Елена С.

Отдельные граждане отметили, что действия США толкают Эрдогана в объятия России. Люди считают, что американский лидер совершает ошибку, но и Москве в этой ситуации большой теплотой к Анкаре проникаться не стоит.

«Я так поняла, что соседи сейчас стали близкими друзьями маразматика, назвавшего Путина убийцей? Как-то грустно стало», — поделился пользователь под псевдонимом «NB AK».

Нашлись и те, кто уверен, что отношения между Турцией и Эрдоганом если и улучшаться на фоне этих событий, то только временно. Эрдоган привык вставлять нож в российскую спину и делал это уже не раз.

«Ну что же, видимо, Эрдоган вновь станет нашим лучшим другом. Этот цирк, если честно, уже поднадоел. Ждём душевных братаний до следующего убитого российского лётчика», — пишет Евгений С.

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

Напомним, 28 апреля глава основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу заявил во время своего выступления, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган не отреагировал должным образом на признание геноцида армян со стороны президента США Джозефа Байдена.