28 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 07:30 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского, который призвал обновить формат переговоров по ситуации в Донбассе, создав альтернативу «нормандской четвёрке» с другими странами, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 28 апреля в социальной сети Facebook.

Пiдозра Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А что, Франция, Германия и Россия — это не достаточно крупные игроки, как он выразился? Судя по всему, просто решил подлизать Байдену. Ну, какой из него президент? Ушёл бы уже красиво, не мучил ни себя, ни людей, живущих на Украине не позорил», — написала Лариса Д.

Многие пользователи уличили Зеленского в том, что ему очень хочется, чтобы в процесс урегулирования на Донбассе вошли Соединённые Штаты Америки. Граждане убеждены, что, тем самым, украинский президент желает заручиться беспрекословной поддержкой Байдена.

«Очень мудрое предложение сделал Зеленский. Если старый формат переговоров по Донбассу не приносит результатов, надо его расширять, то есть пригласить США», — поделился своим видением ситуации Микола Н.

Некоторые комментаторы отметили, что Зеленский избегает самого главного способа прекратить кровопролитие — начать диалог с жителями Донбасса. Люди убеждены, что президент Украины просто хочет продолжать подогревать конфликт и идёт для этого на разного рода ухищрения.

«Изменение формата и прочие действия пана Зеленского, очень напоминает басню: «А Вы, друзья, как не садитесь…». Но вот самое страшное, что, кроме Зеленского, никто не сможет решить проблему. Надо учиться разговаривать и договариваться, со своими людьми. Как бы не хотелось видеть, чьи то «чужие следы», прямой разговор с жителями Донбасса поставит всё на места», — считает Елена К.

«Зеленский принципиально зовёт на переговоры по Донбассу всех, кроме самого Донбасса», — отметила Людмила П.

Рабочая поездка Владимира Зеленского в Херсонскую область President.gov.ua

Часть людей убеждена, что желание Зеленского всячески угодить интересам США выглядят крайне жалко. Пользователи отметили, что даже слова из его уст были написаны в Вашингтоне, поэтому они просто повторяются по кругу.

«Зеленский вызывает жалость. У него нет своего голоса. Ему всегда приходится смотреть на своего работодателя, а именно на США», — предполагает Абдул Н.

«Каждый день предлагает новый формат. Складывается впечатление, что его на этой теме просто заклинило. Видимо, хозяева только одну песню для него записали!» — считает Марина М.

Нашлись и те, кто считает, что заручившись поддержкой США в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе, с Зеленского будет спрошено и ему, в итоге, придётся серьёзно поплатиться.

«Так у него игра или война? Похоже, что первое, раз сильных игроков хочет привлечь. А что он им на кон поставить пообещал? Свой зад?» — задаётся вопросом Василий М.

Рабочая поездка Владимира Зеленского в Херсонскую область President.gov.ua

Напомним, 27 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал обновить формат переговоров по ситуации в Донбассе, создав альтернативу «нормандской четвёрке» с другими странами.