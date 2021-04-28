Красноярск, , 02:12 — REGNUM В среду, 28 апреля, в Красноярске будет облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха +12…+14 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:00 на Театральной площади было +3 °C.

Ночью с 28 на 29 апреля ожидается до +5…+8 °C, облачно, небольшой дождь.

Скорость юго-восточного ветра 4−9 м/с. Давление — 734 мм рт. ст.

В четверг, 29 апреля, в Красноярске до +10…+13 °C днём и +3…+5 °C ночью, облачно, временами небольшой дождь.

В пятницу, 30 апреля, в Красноярске ожидается до +8…+13 °C днём. Ночью — до +3…+5 °C. Облачно, небольшой дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 28 апреля на юге Таймырского муниципального района ожидается южный ветер на порывах до 15−20 м/с, местами до 25 м/с. В горах южных районов Красноярского края местами сильные осадки: дождь, мокрый снег. На севере центральных районов и на перевалах южных районов на дорогах сохранится гололедица.

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