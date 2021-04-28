Лос-Анджелес, США, , 01:50 — REGNUM В сеть выложили первый трейлер будущей короткометражной картины «22 vs. Earth», который представляет собой приквел анимационного фильма «Душа». Ролик был опубликован 27 апреля на YouTube-канале студии Pixar.

Премьера мультфильма состоится на сайте онлайн-кинотеатра Disney Plus 30 апреля 2021 года. Его сюжет расскажет о том, что делала душа 22 (Тина Фей) до того момента, когда встретилась с Джо Гарднером (Джейми Фокс) в «Душе».

Премьера фильма «Душа» состоялась 25 декабря 2021 года на потоковом сервисе Disney Plus. Картина была удостоена премии «Оскар» в номинациях «Лучший саундтрек» и «Лучший анимационный фильм».

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