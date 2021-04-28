Калифорния, , 01:50 — REGNUM Прибыль американской Alphabet (владеющей компанией Google) по итогам первого квартала 2021 года выросла почти в 2,5 раза, при росте выручки более чем на 34%. Это следует из опубликованной 27 апреля финансовой отчётности корпорации.

Выручка Alphabet за первые три месяца 2021 года превысила $55,31 млрд. Чистая прибыль составила $17,93 млрд, что почти в 2,5 раза превышает показатель за аналогичный период 2020 года.

Основную часть финансовых поступлений компании составляет выручка от рекламы, которая в отчётном периоде выросла почти на четверть — с $33,76 млрд до $44,68 млрд. В этой сумме доходы от рекламы на видеохостинге YouTube составляют $6 млрд, при росте в полтора раза.

По словам главного финансиста корпорации Рут Порат, рост выручки компании в первом квартале «отражает возросшую активность потребителей в сети и рост в доходах от рекламы».

Как сообщало ИА REGNUM, первую пятёрку рейтинга самых инновационных компаний 2021 года по версии консалтингового агентства The Boston Consulting Group (BCG) заняли американские Apple, Alphabet (родительская компания Google), Amazon, Microsoft и Tesla.

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