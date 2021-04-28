Вашингтон, , 01:40 — REGNUM Кинокомпания Universal Pictures и студия Working Title работают над проектом перезагрузки детского комедийного фильма «Воришки» (The Borrowers). Об этом 27 апреля сообщил портал Comicbook.

Снимать картину будет Конрад Вернон, ранее выпустивший мультфильмы «Полный расколбас» и «Семейка Аддамс». Написанием сценария займётся автор «Кролика Питера 2» Патрик Берли.

В основу картины ляжет серия книг «Заёмщики» («Добывайки») британской писательницы Мэри Нортон. Её сюжеты рассказывают о приключениях группы крошечных людей, проживающих в доме обычного человека, в котором они «заимствуют» различные предметы. Первая экранизация романов Нортон «Воришки» была выпущена в 1998 году режиссёром Питером Хьюиттом.

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