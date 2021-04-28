Сиэтл, США, , 01:40 — REGNUM Выручка американской корпорации Microsoft по итогам первого квартала составила $41,7 млрд, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе компании.

Операционная прибыль возросла за год на 31% и достигла $17 млрд. При этом чистая прибыль составила $15,5 млрд (рост на 44%). В Microsoft связали свои финансовые успехи с большим спросом на разработки в сфере облачных технологий на фоне ситуации с пандемией коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля американская компания Amazon объявила, что по итогам четвертого квартала 2020 года ее выручка достигла $125,6 млрд, что на 44% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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