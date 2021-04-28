Брюссель, , 01:34 — REGNUM Правительство Бельгии рассматривает возможность запрета на въезд в страну из Индии, ЮАР и Бразилии из-за выявления в этих странах новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2, заявил глава бельгийского МВД Аннельес Верлинден в ходе пресс-конференции.

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По его словам, правительство уже готовит соответствующий декрет. Согласно документу, на территорию Бельгии будет запрещен въезд всем, кто за последние 14 дней посещал Бразилию, ЮАР или Индию. Исключение будет действовать лишь для граждан Бельгии, а также работников, которые посещали эти государства по уважительной причине.

По последним данным, в Бельгии с начала пандемии выявили 976 088 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране умерли 24 065 человек.