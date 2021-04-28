Женева, Швейцария, , 01:42 — REGNUM За прошедшую неделю в мире число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 выросло на 8%, а умерших пациентов с COVID-19 — на 5%. Об этом сообщается в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном в ночь на 28 апреля.

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По данным ВОЗ, в период с 19 по 25 апреля в мире умерли 87 826 пациентов с COVID-19, что больше предыдущего периода на 5%. За этот же период число выявленных случаев заражения коронавирусом составило 5 695 277, что больше предыдущего периода на 8%.

Отмечается, что рост случаев заражения SARS-CoV-2 фиксируется уже девятую неделю подряд. Наиболее существенный рост заболеваемости зафиксирован в Юго-Восточной Азии (включая Индию) — на 49%, при росте смертности на 81%. В Восточном Средиземноморье прирост смертности составил 17%. В Европе, Африке, Северной и Южной Америке наблюдается сокращение заболеваемости на 8−12%.

По состоянию на 25 апреля, в мире с начала пандемии было выявлено 146 067 511 заразившихся коронавирусом и 3 092 497 скончавшихся от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире за последние сутки зафиксировано 657 510 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 11 152 пациента с COVID-19.

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