Монтрёй, Франция, , 01:18 — REGNUM Очередное обновление Assassin's Creed Valhalla добавило в игру возможность отключать анимацию сцен с добивающими ударами. Его релиз состоялся 27 апреля.

Патч 1.2.1 также исправил в игре множество ошибок и добавил в Assassin's Creed Valhalla три новых навыка: Cold Rage, Eye of the North и Intense Rage. Они будут помогать персонажу игнорировать механику прерывания в те моменты, когда он целится из лука и сражается.

https://twitter.com/assassinscreed/status/1386715039500054528

Напомним, ранее Ubisoft отложила релиз первого масштабного дополнения «Гнев Друидов» на 13 мая 2021 года. Игра вышла в продажу 10 ноября 2020 года.

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