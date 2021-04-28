Оттава, 28 апреля 2021, 01:15 — REGNUM Первый летальный исход после вакцинации препаратом британско-шведской компании AstraZeneca зафиксировали на территории Канады, 27 апреля передал телеканал CBC.

Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca
Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca
(сс) Joel Rodrigues. Agência Brasília

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Речь идет о жительнице провинции Квебек, умершей из-за нарушения свертываемости крови. Всего на территории Канады зарегистрировали семь случаев нарушения свертываемости крови после прививки вакциной AstraZeneca.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля канадский премьер-министр страны Джастин Трюдо объявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

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