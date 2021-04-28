Уагадугу, , 01:21 — REGNUM На севере Буркина-Фасо в результате серии вооружённых нападений на несколько деревень, совершённых в ночь на 27 апреля, погибли не менее 15 человек, пятеро числятся пропавшими без вести. Об этом со ссылкой на источники в службе безопасности 27 апреля сообщает Agence France-Presse (AFP).

По словам источника, в настоящее время «в этом районе была размещена военная группа, чтобы обезопасить население и разрешить вывоз останков».

Напомним, что в стратегически важном регионе Африки, на стыке границ Нигера, Мали и Буркина-Фасо, в последние годы активно действуют боевики из террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Буркина-Фасо фактически превратилась в эпицентр террористической деятельности исламистских группировок в Западной Африке.

Как сообщало ИА REGNUM, двое военнослужащих и один жандарм погибли в результате нападения террористов из Буркина-Фасо на блокпосты армии Кот-д'Ивуара.

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