Лос-Анджелес, США, , 01:01 — REGNUM Sony Pictures решила перенести премьеру сиквела «Клаустрофобов» (Escape Room 2) на июль 2021 года. Об этом 28 апреля сообщил портал Screen Rant.

Изначально кинокомпания планировала выпустить фильм ужасов в прокат 7 января 2022 года, сейчас она объявила, что релиз «Клаустофобов 2» состоится 16 июля 2021-го. Таким образом, фильм начнут показывать в кинотеатрах на полгода раньше.

Снимает вторую часть «Клаустрофобов» Адам Робител, который выступил в качестве режиссёра оригинальной картины. Сюжет «Клаустрофобов» рассказывает о том, как таинственная организация предлагает шестерым незнакомым между собой людям сыграть в квест, победитель которого получит внушительную сумму денег.

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