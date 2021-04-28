28 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили данные о том, что в Нагорном Карабахе подорвался грузовик с российскими миротворцами.

Светлана Рыбина, , 07:35 — REGNUM Информация Sputnik Армения, согласно которой грузовик с российскими миротворцами подорвался на мине в Нагорном Карабахе, в результате чего двое российских военнослужащих получили ранения, вызвала бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 28 апреля в социальной сети Facebook.

Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе Минобороны России

«Ого! Повезло, что остались живы! Надеюсь, что парни не получили слишком серьёзный ущерб. Пускай отлежатся и домой. Хватит с них!» — поделился мнением Иван Е.

Многие пользователи оказались по-настоящему рады, что инцидент обошёлся без жертв, что означает, что злопыхатели могут отдыхать. Люди пожелали пострадавшим ребятам из России скорейшего выздоровления.

«Слава Богу, обошлось без жертв! Раненым ребятам скорейшего выздоровления! А всем тем, кто ликует и радуется — прибавления ума», — написала Наталья Б.

Некоторые комментаторы оказались возмущены тем, что из-за мин в Нагорном Карабахе, которые закладывали стороны конфликта, страдают российские миротворцы. Люди считают, что наши люди должны находиться в безопасности, а разминированием пусть занимаются те, кто эти мины устанавливал.

«Вот тех, кто минировал, запускать вперёд, только потом пусть наши ребята едут. Должны же быть карты минирования!» — возмущает Лариса Д.

Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе Минобороны России

Часть людей отметила, что виновником инцидента является тот, на чьей территории подорвались российские военные.

«Мины ставили те, кого российские миротворцы приехали защищать. Делайте выводы. Карты минных полей не дают», — предполагает Elvin B.

Ряд пользователей ужаснулись тем, что граждане России могут случайно погибнуть на чужой территории. Люди уверены, что Армения сама должна заниматься той работой, которую приходится выполнять российской стороне.

«Вот на кой чёрт России нужен этот Карабах, если из-за него наши парни погибают? Пусть Армения сама там воюет и сама отбивается. Из-за них наши молодые парни погибают. Где справедливость?» — задаётся вопросом Ренат М.

Нашлись и те, кто отметил, что это уже не первый инцидент с российскими военными. Граждане считают, что руководству России необходимо найти и наказать того, кто поставил жизни российских военный в опасность.

«Сначала вертолёт кто-то сбил, потом мина чья-то оказалась под российской машиной. Может пора наказывать тех, кто, по сути, покушается на жизнь российских военных? Как-то часто такие истории остаются неоконченными», — отметил Евгений С.

Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе Минобороны России

Напомним, 27 апреля Sputnik Армения опубликовало информацию, что грузовик с российскими миротворцами подорвался на мине в Нагорном Карабахе, в результате чего двое российских военнослужащих получили ранения.