Гавана, , 00:54 — REGNUM На Кубе за прошедшие сутки выявили 1083 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава республики.

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«Подобные показатели не являются приемлемыми, высокое количество подтвержденных случаев указывает на эпидемиологическую ситуацию, с которой мы столкнулись», — заявил главный эпидемиолог республики Франциско Дюран.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на Кубе достигло 103 524. Также за минувшие сутки в республике скончались еще семеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на Кубе от осложнений COVID-19 умерли 604 человека.

Отмечается, что в мае на Кубе планируют начать массовую вакцинацию населения. Использоваться будут национальные вакцины «Соберана-02» и «Абдала».