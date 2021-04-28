Шарлотт, США, , 01:20 — REGNUM Произошедший в городе Элизабет-Сити (штат Северная Каролина, США) 21 апреля инцидент, во время которого полицейские застрелили чернокожего Эндрю Брауна, начало расследовать Федеральное бюро расследований (ФБР). Об этом со ссылкой на отделение ФБР в городе Шарлотт 27 апреля сообщает телекомпания NBC.

По её данным, ФБР при изучении обстоятельств данного инцидента сотрудничает с местной прокуратурой и управлением по защите гражданских прав Минюста США. О каких-либо других подробностях расследования в настоящий момент не сообщается.

Напомним, что Браун был застрелен полицейскими при попытке задержания. Они имели ордер на арест Брауна и остановили его автомобиль для проведения обыска на предмет наличия наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Элизабет Сити, штат Северная Каролина, полицейский 21 апреля во время патрулирования окрестностей застрелил чернокожего Энрю Брауна.

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