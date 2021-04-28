28 апреля 2021 | Время чтения 5 мин

Арсен Шаяхметов, , 07:25 — REGNUM Обращаясь с Посланием к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин подчеркнул, что вакцинация имеет для страны особое, центральное значение. Необходимо сформировать коллективный иммунитет, который может выработаться только при условии массового вакцинирования. Органам исполнительной власти было поручено заниматься этим вопросом ежедневно. Причём отдельно были выделены региональные руководители, которые прямо сейчас заваливают задачу провести вакцинацию в максимально короткие сроки.

Медсестра достаёт из морозильника вакцину «Гам-КОВИД-Вак» Дарья Драй © ИА REGNUM

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Вакцинации мешают страхи и халатность

Президентом была поставлена задача вакцинировать до начала осени 69−70 млн граждан. Понятно, что за оставшееся время сделать это будет почти невозможно. Высокие темпы вакцинации фиксируются только в небольших по численности населения субъектах — Ненецком автономном округе, на Чукотке. Несмотря на то, что многие эксперты отмечают хорошую организацию процесса в Москве, даже российской столице не удаётся выйти на плановые показатели вакцинации. Главы субъектов вроде бы и предпринимают усилия, но этого становится недостаточным, чтобы остановить пандемию.

Политолог Алина Жестовская полагает, что «против массовой вакцинации работают три фактора».

«Первый — страхи, опасения, недоверие государству и всему, что он него исходит, со стороны самих граждан. Второй — халатность чиновников на местах, абсолютное неумение организовать процессы. В регионах люди, записавшиеся на прививку через интернет, могут по месяцу и больше ждать приглашения, а потом еще сидеть в очереди. Третий — попытки принудить к иммунизации через отраслевые мобилизационные каналы. Работодатели спускают своим коллективам приказы об обязательной поголовной вакцинации и тут даже те, кто ранее был больше «за» резко меняют мнение и позицию, «утаскивая» за собой в протест ещё друзей и знакомых».

Пункт мобильной вакцинации в ТЦ «Европейский», Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков отмечает, что «снижение тревожности по поводу рисков заражения коронавирусной инфекцией — вполне позитивная тенденция для властей в преддверии парламентской кампании».

«К тому же, не факт, что рост тревожности по этому поводу действительно привел бы к серьезному увеличению темпов вакцинации. Скажем, такая тревожность отнюдь не будет отменять недоверия к вакцинам, характерное для заметной части населения. При этом среди оппозиционно настроенных граждан такое недоверие, видимо, будет находиться на более высоком уровне, чем у лояльной властям аудитории.

Тем не менее, если эпидемиологическая обстановка будет серьезно осложнятся, Центр почти наверняка будет ставить более жесткие вопросы перед руководством регионов, где вакцинация пойдет более медленными темпами, чем по стране в целом. В этом случае руководство более экономически проблемных, но при этом менее протестных регионов, скорее всего, ограничится административными мерами повышения темпов вакцинации. Экономически более благополучные, скорее всего, дополнят это определенными бонусами для вакцинированных хотя бы единовременного характера».

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») Дарья Драй © ИА REGNUM

Центр ждёт предложений

Понимая, что Кремль ждёт более активных темпов вакцинации, регионы ищут нетривиальные способы мобилизации своего населения. Один из наиболее резонансных случаев последних дней — заявление правительства Башкирии о том, что граждане, прошедшие вакцинирование, получат специальные значки. В Татарии Рустам Минниханов подчёркивает тот факт, что две из трёх российских вакцин от коронавируса были разработаны в научных институтах, руководимыми представителями татарского народа. В Пензенской области открылись пункты вакцинации для всех желающих в ТЦ «Пассаж» и «Сан и Март». Все эти меры, даже такие спорные, как в Татарии, направлены на популяризацию вакцинирования.

Алина Жестовская отмечает, что самый успешный опыт реализован всё же в Москве:

«Именно в столице центры вакцинации открылись практически во всех ТРК. Пациентов принимают по паспорту. Без лишней бюрократии. Из регионов ПФО хорошо себя демонстрирует Киров именно за счёт работы широкой сетки мобильных пунктов, аналогичных собянинским. Значки же спрос на прививки увеличат вряд ли. Скорее, позитивно скажется планомерная пропаганда, но исключительно силами авторитетных медиков. Никак не чиновников и политиков. Губернаторы же должны организовать процесс таким образом, чтобы от возникновения намерения привиться до самой процедуры гражданину нужно бы было совершить один единственный шаг — в удобное для него время приехать в удобное для него место».

Очередь на вакцинацию в поликлинике Ивангорода Дарья Драй © ИА REGNUM

Михаил Нейжмаков, напротив, отмечает лидерство некоторых регионов ПФО в общероссийских темпах вакцинирования:

«По данным на 27 апреля, среди жителей регионов ПФО доля получивших хотя бы один компонент вакцины была выше общероссийских показателей (8,03%) в Мордовии, а также Кировской, Самарской и Нижегородской областях. В ближайшее время одним из факторов падения темпов вакцинации может стать снижение тревожности граждан по поводу опасности заражения коронавирусом. Например, по данным исследования ВЦИОМ, опубликованного 21 апреля 2021 года, скорее высокой вероятность заражения коронавирусом назвали 11% опрошенных (в сентябре 2020 года таковых было 20%). Процент респондентов, считающих опасность заражения коронавирусом для себя или родственников более значимой, чем риск потери работы, также снизился в период с сентября 2020 по март 2021 года с 54% до 36%.

Кроме того, значение имеют объемы поставок вакцины в каждый конкретный регион. Впрочем, если опираться на данные опроса медработников, проведенного 23−29 марта 2021 года «Левада-центром» (внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента), в Приволжском федеральном округе 35% опрошенных специалистов отметили, что в их регионе слотов для вакцинации меньше, чем потребность в них. Реже заявляли об этой проблеме только респонденты в Центральном федеральном округе».

Несмотря на то, что регионы ПФО в целом неплохо смотрятся на фоне остальных, проблема ещё далеко не решена и в преддверии парламентских выборов рискует стать серьёзнейшим фактором давления на глав регионов.