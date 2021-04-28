Найроби, , 00:30 — REGNUM Трое кенийских пастухов погибли при нападении вооруженных бандитов у границы с Южным Суданом, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что группа вооруженных бандитов напала на пастбище на севере Кении в приграничном с Южным Суданом районе. В результате нападения погибли трое пастухов, еще несколько получили ранения. Нападавшие также угнали более 170 голов рогатого скота.

В связи с произошедшим Кения разместила силовиков у границы для защиты пастбищ и сельхозработников. При этом источники агентства утверждают, что пастухи передвинулись со стадами к границе в поисках новых пастбищ. Однако это вызвало недовольство со стороны Южного Судана из-за идущей в регионе борьбы за ресурсы.