Вашингтон, , 00:03 — REGNUM Microsoft выпустила в продажу беспроводной контроллер Xbox Series X, имеющий кислотно-жёлтую расцветку. Об этом 27 апреля сообщил портал Game Informer.

Эта версия геймпада называется Electric Volt, Microsoft представила её в марте 2021 года. Разработчики пояснили, что в случае этого контроллера хотели использовать цвета, которые часто встречаются в дизайне спортивной одежды и обуви.

https://twitter.com/gameinformer/status/1387133371936083968

Напомним, новый контроллер Xbox сохранил форму предшественника, при этом получив новые функции. В частности, разработчики поменяли форму и устройство крестовины D-pad, а также добавили новую кнопку «Поделиться».

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