Вашингтон, , 08:05 — REGNUM Президент США Джо Байден 27 апреля во время брифинга не смог дать удовлетворительного ответа западным СМИ на счет всеми ожидаемой встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Журналисты поинтересовались о планах главы Белого дома выдвинуть условия для встречи с русским коллегой.

«Давайте обсудим это в другой раз», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщалоИА REGNUM, 25 апреля помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и его коллеги из США Джо Байдена могут состояться в июне 2021 года, однако принятие окончательного решения будет зависеть от многих факторов

Отметим, 26 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что на данный момент сторонами еще не называлась ни одна страна, где могла бы состояться такая встреча лидеров двух стран.