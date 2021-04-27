Турин, Италия, , 23:54 — REGNUM Сегодня, 27 апреля, портал Diario Sport рассказал об интересе «Барселоны» к защитнику «Ювентуса» Маттейсу де Лигту.

По данным источника, в трансфере голландского защитнику заинтересованы лично главный тренер команды Роналд Куман и президент «Барселоны» Жоан Лапорта. Сам де Лигт также благосклонно относится к своему переходу к каталонский клуб, где выступает его друг Френки де Йонг.

В текущем розыгрыше Серии А де Лигт принял участие в 22 матчах и отличился в них одним голом.