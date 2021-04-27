Лос-Анджелес, США, , 23:50 — REGNUM Первый комикс «Звёздные войны №1» (Marvel Star Wars #1) с подписями актёров продадут на аукционе в США. Об этом 27 апреля сообщил портал GamesRadar.

Отмечается, что этот комикс вышел в продажу в 1977 году, на выставленном на аукцион экземпляре свои подписи оставили Марк Хэмилл, Кэрри Фишер, Харрисон Форд, Питер Мэйхью (Чубакка), Энтони Дэниелс (C — 3PO) и Кенни Бейкер (R2-D2).

Торги состоятся в рамках аукциона Nate D. Sanders Auctions, который пройдёт в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) 29 апреля 2021 года. Начальная ставка будет равна $15 тыс.

Комикс «Звёздные войны №1» появился в продаже в апреле 1977 года, за месяц до премьеры фильма «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда». Права на франшизу тогда решил приобрести Рой Томас, занимавший в то время должность главного редактора Marvel.

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