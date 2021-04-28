Вашингтон, , 08:03 — REGNUM Затраты электричества на добычу криптовалюты выросли с 2015 года в 66 раз, сообщает компания Citigroup со ссылкой на данные Центра альтернативных финансов Кембриджского университета.

К середине апреля 2021 года майнинг биткоина затратил энергии на 143 ТВт·ч (тераватт-часов) в годовом исчислении. Для сравнения, за весь 2019 год Аргентина потребила на 4% меньше электроэнергии.

Потребление электроэнергии для добычи биткоина увеличивается с ростом курса криптовалюты, который в последнее время сильно поднялся, объяснили эксперты.

Напомним, Кембриджский университет разработал специальный инструмент — «Кембриджский индекс потребления электроэнергии биткоином» (CBECI), — который отслеживает ежегодное потребление энергии, потраченной на майнинг этой криптовалюты. Получив результаты по биткоину, университет сравнивают их с общими показателями расхода электричества в других странах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее критики биткоина неоднократно осуждали его майнинг за то, что он тратит огромное количество электроэнергии. А копанию Tesla, купившую биткоины на $1,5 млрд, критикуют из-за того, что она не учитывает негативное влияние данной криптовалюты на состояние окружающей среды.