Рим, , 23:48 — REGNUM Сегодня, 27 апреля, агент форварда «Реала» Борхи Майораля, выступающего на правах аренды за «Рому», Алехандро Камано сообщил, что футболист может остаться в чемпионате Италии.

«Дела у Борхи идут очень хорошо, и я бы не удивился, если бы «Рома"его выкупила в этом сезоне.

Мы это обсуждали, но сперва команда должна сыграть в полуфинале Лиги Европы, так что разговоры об этом мы продолжим потом. Но игрок счастлив в столице Италии», — приводит слова агента портал Sky Sport Italia.

«Рома» имеет право выкупить футболиста за 15 миллионов летом 2021 года либо за 20 миллионов по окончании сезона 2021/2022.

В текущем сезоне 24-летний испанец принял участие в 27 матчах чемпионата Италии и набрал в них 10 (8+2) очков по системе «гол+пас».