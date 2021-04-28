28 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили приговор в отношении блогера, во время треш-стрима которого умерла девушка.

Тимур Кондратьев, , 07:04 — REGNUM Информация пресс-службы прокуратуры Подмосковья о том, что блогера и треш-стримера Станислава Решетняка приговорили к шести годам исправительной колонии строгого режима за смерть девушки во время стрима, вызвала бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 27 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Эдвард Мунк. Убийца. 1910

"Правильно, что наказали! Всех таких же придурков надо наказать! Чтобы ни один не ушёл от закона», — указал Алексей В.

Многие пользователи оказались согласны с решением суда относительно того, что Решетняк действительно должен понести наказание в виде лишения свободы, но граждан не устроил срок содержания в неволе, который показался им несоответствующим тяжести содеянного.

«Отлично! Но мало! Очень мало! За три года по УДО выйдет этот чёрт! Надо поднимать планку наказания УК в разы в подобных прецедентах!» — считает Алексей А.

Некоторые комментаторы призвали правоохранителей обратить своё внимание на других скандальных блогеров и стримеров, которые порой совершают крайне опасные действия, способные привести к жертвам среди людей. Более того, люди убеждены, что те, кто донатит треш-стримерам деньги, тоже должны нести ответственность перед законом.

«Вот нисколько не жалко его. Потом Эдварда Дебилла ещё надо посадить и ему подобных. А ещё я считаю, что нужно также привлекать к ответственности донатеров, ведь благодаря их деньгам треш-стримы и существуют», — пишет Николай Р.

Прокурор

Ряд граждан указал на то, что не так уж и много отделяет наказание для тех, кто ворует деньги и тех, кто совершает даже убийство, хоть и по неосторожности. Люди считают, что законодательство России в этом вопросе не отражает чувства справедливости.

«Шесть лет колонии дают за убийство, но три с половиной года дают за экономические преступления. Люблю эту страну, но справедливостью здесь и не пахнет», — написал Иван С.

Часть людей оказалась уверена, что такие, как Решетняк, не способны на перевоспитание, потому что их преступления были вызваны отсутствием здравого смысла.

«В принципе нормальный срок, хотя с позиции здравого смысла таких людей нужно пожизненно изолировать из социума. Если в 20 лет — калека, то уже перевоспитать не получится», — поделился своим мнением Patrick L.

Нашлись и те, у кого в голове не укладывается, как складывается судьба у людей, ведь все когда-то были невинными детьми. У граждан возникли большие вопросы к родителям осуждённого треш-стримера.

«Как вообще из ребёнка можно такое вырастить? И таких ведь всё больше становится!» — отметил Олег С.

Следственный комитет России Sledcom.ru

Напомним, 27 апреля в пресс-службе прокуратуры Подмосковья сообщили журналистам, что блогера и треш-стримера Станислава Решетняка приговорили к шести годам исправительной колонии строгого режима за смерть девушки во время стрима.