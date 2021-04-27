Нью-Йорк, США, , 23:29 — REGNUM Netflix опубликовал трейлер, в котором показаны фрагменты из фильмов, которые выйдут на потоковом сервисе летом 2021 года. Ролик был выложен 27 апреля на YouTube-канале Netflix Film Club.

Зрители могут видеть в трёхминутном видео сцены из картин «Армия мертвецов», «Улица Страха», Fatherhood, America: The Motion Picture и «Будка поцелуев 3». Кроме того, онлайн-кинотеатр также показал моменты из будущих мультфильмов «Митчеллы против машин», «Дракон желаний» (Wish Dragon) и «Виво».

Напомним, ближайшая премьера Netflix — это «Армия мертвецов» режиссёра Зака Снайдера. Фильм появится в каталоге сервиса 21 мая 2021 года.

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