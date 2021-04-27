Москва, , 23:25 — REGNUM Ряд вопросов двусторонних отношений обсудят в ходе встречи в Москве российский и мексиканский министры иностранных дел Сергей Лавров и Марсело Эбрард, сообщили 27 апреля в пресс-службе МИД РФ.

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Двухдневный визит Эбрарда в Москву начнётся завтра, 28 апреля. Одной из тем переговоров станет вопрос борьбы с коронавирусом.

«На сегодняшний день между двумя странами налажено успешное сотрудничество в противодействии COVID-19, в Мексику доставлено несколько партий российской вакцины «Спутник V» общим объёмом 1,1 млн доз», — говорится в сообщении.

Российское ведомство отмечает, что Мексика является одним из ведущих партнёров РФ в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, «сотрудничество с которым не подвержено влиянию политической конъюнктуры, носит взаимовыгодный и устойчивый характер, традиционно опирается на взаимное уважение, равный учёт интересов друг друга».

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