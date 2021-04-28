Вашингтон, , 08:02 — REGNUM Главный американский производитель электрокаров Tesla сообщил в финансовой отчетности за минувший квартал, что заработал $101 млн чистого дохода благодаря операциям с криптовалютой биткоин. Об этом 27 апреля сообщает CNBC.

В феврале компания Tesla сообщила, что купила биткоины на $1,5 млрд. Представители автоконцерна заявили, что еще долго не планируют избавляться от этой криптовалюты. Также на сайте компании появилась новая функция, которая позволила клиентам за биткоины приобретать электрокары.

Благодаря подобным операциям в первом квартале компании удалось реализовать биткоинов на сумму $272 млн, что и обеспечило чистый доход в размере $101 млн.

Напомним, как сообщалоИА REGNUM, есть мнение, что вслед за «хайпом», который сейчас царит вокруг роста стоимости биткоина, придет охлаждение и падение в зону 3−5 тысяч долларов.