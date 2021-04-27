Токио, , 23:20 — REGNUM В магазине Nintendo eShop появилась демоверсия игры Miitopia. Информация была опубликована 27 апреля на сайте платформы.

Демонстрационный вариант предлагает геймерам создать команду и изучить первую локацию Miitopia. Релиз полноценной версии игры состоится на Nintendo Switch 21 мая 2021 года.

Напомним, релиз оригинальной Miitopia состоялся на портативной Nintendo 3DS 8 декабря 2016 года. Новая игра будет представлять собой ремастер (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями).

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