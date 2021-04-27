Вашингтон, , 23:09 — REGNUM Аркадный авто‑ и мото-симулятор Midnight Club: Los Angeles вновь появился в магазине Xbox. Об этом 27 апреля сообщилb пользователи форума ResetEra.

Издание GamesRadar отметило, что причина, по которой игра снова появилась в каталоге сервиса неизвестна, как неизвестно и то, сколько она будет в нём находиться. Автор стати отметил, что студия Rockstar не делала по этому поводу никаких объявлений.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что автосимулятор Midnight Club II вновь появился в сервисе Steam, из которого был удалён в январе 2018 года. Релиз Midnight Club: Los Angeles состоялся 20 октября 2008 года.

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